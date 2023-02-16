Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 16 февраля 2023 года

60 пациентов сейчас проходят лечение в больницах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области обнаружили новые случаи коронавируса. Статистику в четверг, 16 февраля, сообщили в региональном правительстве.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Тольятти – там заболели 322 человека. В Самаре выявили 221 случай, в Сызрани 40, в Жигулевске 36, в Новокуйбышевске 27, в Чапаевске 26, в Нефтегорском районе 15.

Еще 9 человек заболели в Волжском районе, 8 в Хворостянском. По 7 случаев заболевания зафиксировали в Октябрьске и Похвистневском районе, 5 – в Ставропольском районе. В Кинеле, а также Кинельском, Клявлинском, Приволжском районах заболели по 4 человека. В Отрадном, Похвистнево, Безенчукском, Сызранском районах – по 3.

Еще по 2 случая COVID-19 2 зафиксировали в Шенталинском и Пестравском районах. По одному – в Алексеевском, Большечерниговском, Богатовском, Елховском, Челно-Вершинском, Кошкинском районах.

Всего за прошедшие сутки коронавирусом заболел 761 человек. 40 пациентов были госпитализированы.

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