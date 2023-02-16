Синоптики рассказали о погоде в Самаре 18-19 февраля 2023 года

Температура воздуха днем составит -6, -7 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самары в предстоящие выходные 18-19 февраля 2023 года. Информацию сообщили аналитики Яндекс.Погоды.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе будет тепло и снежно. Температура воздуха в субботу днем составит -6 градусов. Местами столбик термометра опустится до -8 градусов. Скорость ветра с утра составит 3,7 метров в секунду, а вечером — 2 метра в секунду.

В воскресенье будет немного холоднее, в пределах -7, -9 градусов. Ожидаются сильные осадки.

Отметим, что дорожные службы уже готовы к предстоящим снегопадам. В ближайшие сутки на дорогах Самарской области будет работать более 300 единиц техники.

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