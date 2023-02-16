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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 15:40

Полиция нашла водителя, который сбил и протащил по двору пенсионерку в Самаре

За рулем в момент ДТП был 35-летний мужчина
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в четверг, 16 февраля 2023 года, в переулке Можайском. Жители сообщали, что водитель сбил пенсионерку во время движения задним ходом, а после протащил женщину по двору. Момент также попал на видео.

Полицейские нашли водителя в тот же день. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ехал задним ходом на Hyundai Solaris и внезапно услышал крики. Тогда он остановился и вышел из авто.

– Выйдя из автомобиля водитель увидел, что допустил наезд на женщину. От предложения отвезти ее в лечебное учреждение она отказалась, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

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