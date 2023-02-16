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НовостиСпорт16 февраля 2023 15:59

Игорь Осинькин объяснил появление на просмотре в "Крыльях Советов" Зуева и Галкина

Главный тренер "Крыльев" рассказал о вероятности подписания контрактов с новичками
Евгений ЕГОРОВ
Тренерскому штабу "Крыльев" предстоит выбрать между Александром Зуевым и Владиславом Галкиным. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Тренерскому штабу "Крыльев" предстоит выбрать между Александром Зуевым и Владиславом Галкиным. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" объяснил, зачем в команду пригласили на просмотр полузащитников Владислава Галкина и Александра Зуева. Они несколько дней находятся в расположении "Крыльев" в Турции и приняли участие в контрольном матче против узбекского "Нефтчи".

- Нам для глубины состава нужен еще один крайний полузащитник, поскольку у нас ушел Данила Липовой в аренду в «Волгарь», - цитирует Игоря Осинькина "РБ Спорт".

Как можно судить из слов наставника самарской команды, вероятнее всего, в "Крыльях" останется один из этих двух игроков. Но пока нельзя сказать, кому будет отдано предпочтение. Решение, по словам Осинькина, будет принято в ближайшие дни.

Сезон для "Крыльев Советов" возобновится 23 февраля домашним кубковым матчем с московским "Динамо".