Дополнительные «Ласточки» запустят из Самары в Сызрань 23 февраля 2023 года

Изменения вносятся в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Фото: КбшЖД

В конце февраля 2023 года из Самары запустят дополнительные «Ласточки» до Сызрани. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 23 февраля поезд отправится в 7:10 из Самары и доберется до Сызрани в 8:57. Добраться из областной столицы в Сызрань также можно будет 23, 24, 25 февраля на вечернем поезде. Он стартует в 18:32 и прибудет в Сызрань в 20:13.

23, 24, 25, 26 февраля транспорт поедет от Сызрани до областной столицы. Время отправки – 9:13, время прибытия – 11:04. Также на 26 февраля назначаются два рейса: № 7143 Самара (отпр.16.08) – Сызрань-1 (приб.17.46) и № 7144 Сызрань-1 (отпр.18.07) – Самара (приб.19.53)

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