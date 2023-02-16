"Крылья Советов" разгромили "Торпедо", новички Гарре и Писарский забили по мячу

Владимир Писарский элегантно реализовал выход один на один. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В заключительном матче на зимних тренировочных сборах "Крылья Советов" 16 февраля 2023 года разгромили московское "Торпедо" со счетом 3:0. За самарскую команду сыграл состав, максимально приближенный к основному.

Счет во встрече открыл аргентинский новичок "Крыльев" Бенхамин Гарре, на дальней штанге замкнувший прострел Амара Рахмановича. Это первый гол аргентинца за самарскую команду.

Незадолго до перерыва Владимир Писарский, выйдя один на один с голкипером, катнул мяч в дальний угол. А ближе к концу встречи окончательный счет установил Дмитрий Цыпченко.

В утреннем слоте этого же игрового дня смешанный состав "Крыльев" уступил со счетом 2:3 ферганскому "Нефтчи".

23 февраля в матче 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" примут в Самаре московское "Динамо". А "Торпедо" на этой же стадии 26 февраля сразится в Жигулевске с тольяттинским "Акроном".