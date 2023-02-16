Самарцы отправили помощь бойцам СВО накануне Дня защитника Отечества

В состав посылок вошли не только продукты, но и необходимое оснащение. Фото: t.me/e_lapushkina

В четверг, 16 февраля 2023 года, жители Самары отправили новую партию гуманитарного груза участникам спецоперации. Бойцы получат посылки и письма накануне Дня защитника Отечества. Об этом сообщила мэр города Елена Лапушкина.

– Это не первая отправка и, конечно, не последняя. Мы будем поддерживать наших защитников столько, сколько будет нужно. Несмотря на расстояние мы рядом, думаем о них, переживаем, гордимся, любим и ждем домой с Победой! – отметила глава Самары.

Участие в сборе помощи приняли сотрудники мэрии, ученики и учителя местных школ, работники муниципальных предприятий, депутаты Гордумы, бизнесмены и волонтеры. Благодаря всеобщей поддержке военнослужащие получат не только продукты и теплые вещи, но и техническое оснащение.

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