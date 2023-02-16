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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:21

В Самарской области с осужденного за взятку экс-директора профучилища могут взыскать деньги

С таким требованием в суд обратилась прокуратура
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ранее руководитель учреждения был приговорен к 3 годам заключения

Ранее руководитель учреждения был приговорен к 3 годам заключения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинельская межрайонная прокуратура намерена взыскать с осужденного экс-директора профучилища 200 тысяч рублей. Эту сумму бывший руководитель получил в качестве взятки, за что ранее получил срок. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Суд установил, что директор ГБПОУ «Профессиональное училище с. Домашка» получил взятку от подрядчика. За деньги он должен был принять работы по ремонту учебных корпусов. В 2020 году руководитель училища был уволен в связи с утратой доверия, а в 2022 году приговорен к трем годам колонии.

Теперь прокуратура намерена взыскать с осужденного 200 тысяч рублей, полученных в качестве взятки, в пользу государства. Иск в суд уже направлен.

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