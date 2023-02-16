С интересом глядели в камеру: в Жигулевском заповеднике засняли прогулку семейства лосей

Животные спокойно лакомились из кормушки

Сотрудники Жигулевского заповедника поделились забавной видеозаписью, сделанной на фотоловушку. В объектив попало семейство лосей. Животные пожаловали на поздний ужин, а спустя несколько дней стали звездами социальных сетей.

– Кадры были записаны 10 февраля фотоловушкой Жигулевского заповедника. Вероятно, это уже знакомая нам лосиная семья, не впервые попадающая в объектив, – поделились в Жигулевском заповеднике.

На кадрах видно, что двое лосей решили полакомиться из кормушки. Через некоторое время внимание одного из них привлекла камера. Лось спокойно подошел к фотоловушке и уткнулся в объектив мордочкой.

Один из лосей оказался любопытным - он уткнулся в объектив мокрым носом

Жители региона остались в восторге от видеозаписи. Они признались, что любопытные лоси изрядно подняли им настроение.

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