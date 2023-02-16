В Самарской области фестивальную поляну обновят к юбилейному Грушинскому

Обновление инфраструктуры и подготовку к фестивалю обсудили на совещании под председательством губернатора. Фото: Дмитрий Бурлаков

Фестивальная поляна на Мастрюковских озерах преобразится к юбилейному Грушинскому фестивалю. Об этом стало известно на совещании по подготовке к проведению фестиваля, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

– Грушинскому фестивалю в этом году 50 лет. Это совершенно уникальное явление культуры, общественное явление в нашей стране. Знают о нем далеко за пределами нашей области. Конечно, юбилейный фестиваль мы должны провести на самом высоком уровне, – поставил задачу глава региона.

Как сообщила министр культуры Ирина Калягина, план развития единого пространства территории Мастрюковских озер разработан с учетом замечаний и уточнений участников рабочей группы. На поляне планируется создание гостевых центров у въездов и входов на территорию, обустройство скважины для набора воды и питьевых фонтанчиков. Детская зона, спортплощадка, основные сцены, зоны санузлов и душевых будут обновлены. Помимо этого, в планах - организация мультиформатного кемпинга с прачечно-душевым блоком и санузлами, а также создание пляжной инфраструктуры.

В целом проект подразумевает преобразование территории в течении 5 лет. На первом этапе запланировано обновление лестницы, амфитеатра и понтонов.

Дмитрий Азаров одобрил концепцию и поблагодарил коллег за проведенную работу. Губернатор также поручил представить концепцию главным героям фестиваля - бардам-исполнителям, чтобы они также внесли свои предложения и коррективы.

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