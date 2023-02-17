Один человек погиб при столкновении грузовых автомобилей «МАН» в Самарской области

В результате происшествия также пострадал пассажир одного из грузовых авто Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло ночью 17 февраля 2023 года на трассе М-5 «Урал». Там столкнулись два грузовых автомобиля, что спровоцировало массовую аварию. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 00:15 на 899 км трассы. 57-летний водитель «МАН» ехал со стороны Самары в направлении Москвы с другим «МАН» на буксире. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «МАН» под управлением 50-летнего мужчины. В результате происшествия погиб человек.

– Водитель автомобиля МАН (который осуществлял буксировку автомобиля) погиб, пассажир был доставлен в медицинское учреждение, – информируют в областном ГУ МВД.

Авария спровоцировала массовое ДТП. Через пять минут после столкновения грузовиков там же столкнулись еще 6 автомобилей: Jac, Volkswagen Passat, «МАН», DAS и две «Газели». Водитель грузового Jac получил травмы.

В результате аварии движение по трассе было ограничено. Проезд перекрыли в 1:05, автомобили пустили в объезд через Сызрань и Октябрьск. Движение полностью восстановили в 3:45.

Сейчас в причинах аварии разбираются полицейские.

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