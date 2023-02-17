В Самаре мужчины рассказали о желаемых подарках на День защитника Отечества

Некоторые мужчины вовсе не планируют отмечать праздник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчины из Самары рассказали, какие подарки хотели бы получить на День защитника Отечества. Их перечень они озвучили во время опроса, который провел сервис SuperJob.

Интересно, что большинству (14%) достаточно проявлений ласки и заботы. 12% хотели бы получить новую одежду и аксессуары, 11% – деньги. Еще 11% считают, что если уж получать что-то в подарок, то только автомобиль. 6% представителей сильного пола мечтают о новом телефоне, 5% – о парфюмерии. Еще 6% мужчин будут рады любому подарку.

При этом каждый пятый мужчина (18%) не хочет подарков на 23 февраля. Фактически же без презентов ко Дню защитника Отечества остаются 28%.

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