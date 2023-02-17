В Самаре ушел из жизни заслуженный лесовод РФ Вячеслав Аитов

Вячеслав посвятил лесной отрасли всю свою жизнь. Фото: vk.com/minleshoz63

В среду, 15 февраля 2023 года, ушел из жизни заслуженный лесовод России Вячеслав Аитов. Он скончался на 83-м году жизни. О смерти специалиста сообщили его коллеги из регионального Минлесхоза.

– Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с глубочайшим прискорбием сообщает о том, что 15 февраля на 83-м году ушел из жизни заслуженный лесовод РФ Вячеслав Леонтьевич Аитов. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, – поделились в Минлесхозе.

Вячеслав Аитов – уроженец Исаклинского района. Он посвятил лесной отрасли всю свою жизнь. В 70-е годы Вячеслав работал директором Новобуянского леспромхоза. В 80-е годы получил должность замначальника по экономике. До 2000 года являлся главным лесничим Самарского управления лесами.

За многолетнюю работу и большой вклад в сохранение и приумножение лесных богатств России Вячеславу Аитову было присвоено Почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Прощание состоится 17 февраля с 10:36 до 12:00 по адресу: улица Алма-Атинская 236, похоронный дом 1.

«КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Аитова.

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