В Самарской области покупательница расплатилась за продукты купюрой из банка приколов

Ранее злоумышленница уже была судима за имущественные преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимая жительница Сызранского района вновь попала под уголовное дело. На этот раз женщину подозревают в мошенничестве. Она расплатилась в магазине купюрой из банка приколов.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, о преступлении в полицию сообщил представитель торговой точки. Он рассказал, что покупательница вручила ему купюру номиналом 5 тысяч рублей, чтобы оплатить покупки стоимостью 700 рублей. Она получила сдачу и спокойно ушла из магазина. А позднее выяснилось, что 5 тысяч рублей оказались подделкой.

Оперативники выяснили, что покупательницей была уже знакомая им 44-летняя женщина. Ранее она была судима за имущественные преступления. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

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