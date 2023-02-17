В Тольятти воры-рецидивисты обчистили склад и попались из-за отпечатков пальцев

Злоумышленникам удалось проникнуть в помещение через окно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские Тольятти задержали трех воров благодаря отпечаткам пальцев. Мужчины обчистили частный склад, но оставили следы на месте преступления. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

О произошедшем в полицию сообщил 46-летний хозяин помещения. Выяснилось, что неизвестные вынесли со склада, расположенного на улице Энергетиков, перфораторы, болгарки и отбойные молотки на 200 тысяч рублей. Внутрь они проникли через окно, на раме которого оставили свои отпечатки пальцев.

Полицейские выяснили, что они принадлежат ранее судимым местным жителям 27, 26 и 22 лет. После задержания они признались, что планировали продать инструменты. В результате имущество вернули владельцу, а в отношении воров возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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