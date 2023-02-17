Военнослужащие из Самарской области поблагодарили земляков за поддержку

Мужчинам отправили два автомобиля "Нива" с дополнительным обеспечением

Военнослужащие 44-го полка поблагодарили жителей Самарской области за помощь и поддержку. 15 февраля 2023 года к ним отправились два автомобиля «Нива», загруженные дополнительным обеспечением, личными посылками и гуманитарным грузом. В четверг, 16 февраля, помощь дошла до бойцов, а они в ответ прислали видеозапись. Ее опубликовал глава Тольятти Николай Ренц.

– Груз доставлен. Машины также передали в распоряжение воинского подразделения. Спасибо, ребята. Тольятти своих не бросает. Победа будет за нами! – написал мэр Автограда в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера из Самары в зону СВО отправилась еще одна партия гуманитарного груза. Его для военных собрали представители мэрии, бизнес-сообщества, а также школьники, учителя и другие неравнодушные граждане.

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