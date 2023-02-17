Интервалы движения четырех трамвайных маршрутов увеличили в Самаре 17 февраля 2023 года

Изменения коснулись трамваев №№ 5, 7, 22 и 24 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 17 февраля 2023 года, в Самаре скорректировали режим работы четырех трамвайных маршрутов - №№ 5, 7, 22 и 24. Был увеличен интервал движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

- На улице Аминева, 15 выявлена утечка на водоводе. Компания «СКС» уже проводит там работы. Движение трамваев не остановлено, однако время прохождения участка на пересечении с улицей Ново-Садовой было увеличено. Соответственно интервалы движения тоже увеличились, - отметили в ведомстве.

По данным «РКС-Самара», на улице Аминева была выявлена утечка из земли. Для устранения коммунальной аварии пришлось отключить водопроводную линию диаметром 300 мм. Без холодной воды временно остались жители домов № 11, 13, 15 и 19 по улице Аминева.

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