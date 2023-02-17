В Тольятти предпринимательница снесла ларек с семенами после вмешательства приставов

Решение о сносе торгового павильона принял суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти судебные приставы добились сноса ларька, в котором велась торговля семенами. Продажей занималась местная предпринимательница, однако позднее у нее истек договор аренды. Информацию сообщили в региональном УФССП.

Женщина открыла ларек на муниципальной земле. Он был размещен на участке площадью 27 «квадратов». После истечения срока арендного договора суд обязал должницу снести павильон. Тем не менее, женщина продолжила торговлю.

Тогда в ситуацию вмешались судебные приставы. Она напомнили ей о решении суда и отметили, что в случае неисполнения к ней будут применены меры принудительного характера. После этого женщина снесла ларек.

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