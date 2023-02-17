Фура и микроавтобус «Фиат» столкнулись на трассе М-5 в Самарской области 17 февраля 2023 года

Транспортные средства получили сильные повреждения. Фото: ПСС Самарской области

Утром в пятницу, 17 февраля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Автомобили столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе.

По данным региональной поисково-спасательной службы, авария случилась около поворота на село Заборовка. Транспортные средства получили сильные повреждения. Не обошлось и без пострадавших. Водитель микроавтобуса «Фиат» оказался зажат в кабине и ему потребовалась помощь спасателей.

– Работы начались в 8:37. Пострадавшего удалось извлечь из аварийного автомобиля при помощи гидравлического разжима, – информирует ПСС Самарской области.

Отмечается, что водитель получил многочисленные травмы. Его передали медикам для дальнейшей госпитализации. Работы на месте происшествия были завершены в 9:22.

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