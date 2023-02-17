В Самарской области «Северный ключ» не смог взыскать с департамента ветеринарии 186,5 млн рублей

Арбитраж отказался удовлетворять требования свинокомплекса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд вынес решение по спору между агрокомпанией «Северный ключ» и департаментом ветеринарии Самарской области. Организация требовала взыскать с чиновников 186,5 млн рублей в качестве компенсации за уничтоженное поголовья свиней из-за АЧС. Однако заявление не было удовлетворено.

Компания «Северный ключ» лишилась более 33 тысяч свиней в конце 2020 года. Тогда предприятие попало в зону распространения африканской чумы свиней. На опасной территории ввели карантин, в рамках которого свиней уничтожили и сожгли. В результате организация понесла убытки почти в 146 млн рублей.

Свинокомплекс пытался получить деньги по страховке, но не вышло. В страховой компании отказались выплачивать компенсацию, заявив, что деньги нужно требовать у тех, кто обязал уничтожить скот. То есть у департамента ветеринарии региона. Тогда «Северный ключ» подал иск против чиновников. Он потребовал с ведомства 186,5 млн рублей — стоимость изъятых животных. Изначально служители Фемиды встали на сторону агрокомпании, но после повторного рассмотрения иска они отказали ей в компенсации понесенных потерь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал