Жители Самарской области могут остаться без телевидения весной 2023 года

Ухудшение телесигнала может произойти с февраля по март Фото: Ольга НОВИКОВА

Весеннее солнце над Самарской областью может вызывать помехи на телевидении. Неполадки ожидаются из-за сезонного явления – интерференции. Об этом сообщили в Самарском ОРТПЦ.

– 19 февраля в небе над Самарской областью начинается сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала, вплоть до пропадания. Это явление называется интерференция, – пояснили в ОРТПЦ.

Жители могут наблюдать помехи с 12:23 до 14:06 19 февраля до 16 марта 2023 года. Они будут длиться от 5 до 26 минут в сутки. В случае ухудшения вещания телезрителям советуют перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, можно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

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