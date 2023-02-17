Реверсивное движение организовали на трассе М-5 в Самарской области из-за ДТП

Авария произошла утром 17 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 17 февраля 2023 года, в Самарской области ограничили проезд транспорта на трассе М-5 «Урал». Изменения действуют в Сызранском районе. Об этом сообщили ФКУ «Поволжуправтодор».

– Проезд ограничен с 9:00 на 876 км трассы в связи с ДТП. На участке действует реверсивная схема движения, – пояснили в «Поволжуправтодоре».

Напомним, авария в Сызранском районе произошла утром 17 февраля. Неподалеку от поворота на село Заборовка столкнулись микроавтобус «Фиат» и фура. Водитель микроавтобуса получил травмы. Его зажало в кабине, потребовалась помощь спасателей. После мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации.

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