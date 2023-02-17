Самарским студентам рассказали, как работает сотовая компания

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В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошел «День билайна» в рамках подписанного между оператором и вузом соглашения о сотрудничестве.

Студенты познакомились с историей оператора - от запуска первой базовой станции до высокотехнологичной компании. Посмотрели документальный фильм «На связи», который был снят к 30-летию компании.

Также прошло несколько лекций. Одна из них была посвящена теме «Оператор сотовой связи – основные задачи и принципы построения сети». Учащиеся вуза увидели действующее телекоммуникационное оборудование, разобрали реальные кейсы с техническими решениями для покрытия связью в исторических местах и на трассах, а также узнали о значимых проектах, реализованных в компании. Практическим опытом со студентами и слушателями поделились технический директор Санкт-Петербургского отделения сотовой компании Денис Мещеряков.

А руководитель департамента планирования и внедрения продуктов больших данных ПАО «ВымпелКом» Екатерина Бусыгина рассказала о работе с большими данными, которые теперь используют в различных отраслях — медицине и ритейле, банковском секторе и страховых компаниях, а также для обеспечения безопасности на предприятиях, развития транспортной инфраструктуры и туризма в регионах.

- Сотрудничество с вузами крайне важно для успешного развития любой крупной компании. Мы отмечаем, что ребята, получающие сейчас высшее образование, проявляют интерес к различным направлениям развития технологий: как искусственный интеллект помогает решать рутинные задачи, как те или иные инновационные решения работают на сетях операторов в реальных условиях. Мы открыты для новых идей, ведь задачи, которые стоят перед компанией весьма амбициозны, а для студентов – это возможность принимать участие в перспективных исследованиях и уже во время обучения приобрести опыт в профессии. В такой синергии создается не только будущее компании, но и будущее отрасли, - говорит директор Самарского отделения Дмитрий Фомин.

- Современные студенты, продвинутые пользователи информационных технологий и гаджетов, не до конца осознают масштаб бизнеса таких крупных ИТ-компаний, поэтому «День компании» позволяет работодателям раскрыться перед студентами, показать возможности карьеры и направления приложения своих знаний и навыков. В компании, которая сегодня проводила мероприятия, можно себя реализовать не только по направлению построения сетей сотовой связи, но и в таких направлениях как интернет вещей, кибербезопасность, искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные. Выражаю надежду, что с каждым годом участие компаний реального сектора экономики в жизни вуза будет только расширяться, - говорит ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Регулярные события и лекции с экспертами телекоммуникационной и ИТ-отраслей стали возможными благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному билайн с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Документ предусматривает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, испытание телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, разработку образовательных программ в сфере современных и перспективных технологий связи, проведение совместных мероприятий, а также организацию практики студентов и стажировки аспирантов.