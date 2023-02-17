Двое человек пострадали в ДТП с грузовиком и «Газелью» в Самарской области

Пострадавших госпитализировали с места происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе М-5 «Урал» в Самарской области 16 февраля 2023 года. Там столкнулись «Газель» и грузовик, пострадали двое человек.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, все случилось в 20:20 на 870 км трассы. 39-летний водитель «Газели» ехал в сторону Москвы, но в определенный момент выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Scania». В результате ДТП пострадали двое человек.

– С места происшествия были госпитализированы водитель и 33-летняя пассажирка «Газели», – рассказали в областном ГУ МВД.

Напомним, за прошедшие сутки в Самарской области произошло еще два ДТП. На трассе М-5 столкнулись два грузовых автомобиля, что спровоцировало массовую аварию. А утром 17 февраля серьезная авария произошла в Сызранском районе.

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