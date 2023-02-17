В Самаре пройдет Фестиваль поттероманов

Фото: предоставлено ТРК «КОсмопорт»

25 февраля с 16:00 до 19:00 в торгово-развлекатеьном комплексе «Космопорт» пройдет «Фестиваль поттероманов». На это время центральный атриум комплекса превратится в место сбора волшебников. Здесь будут работать магические станции: уроки волшебства, гадание, ярмарка чудес, распределительная шляпа. Также каждый желающий сможет сделать себе волшебное аэротату и сразиться с тем, чье имя нельзя называть. В мероприятии могут участвовать и взрослые, и дети.

Посетить мероприятие может любой желающий.