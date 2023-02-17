Театр оперы и балета в Самаре 1 марта 2023 покажет оперетту «Москва, Черемушки» Дмитрия Шостаковича

Это единственная оперетта Дмитрия Шостаковича. Фото: Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича приглашает горожан на оперетту «Москва, Черемушки». Посмотреть ее можно будет 1 марта. Это единственная оперетта Дмитрия Шостаковича.

- Шостакович хорошо известен как музыкант, писавший серьезные трагические произведения. Но мало кто знает, что важнейший российский композитор XX века не стеснялся любви к легкому жанру – оперетте, цыганскому пению, джазу, - рассказали в театре оперы и балета.

«Москва, Черемушки» рассказывает историю масштабного переезда москвичей из коммунальных квартир в собственное жилье в новостройках, которая полна смешных и трогательных ситуаций.

Билеты можно купить на сайте театра.

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