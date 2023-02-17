Самарцы могут с нуля освоить рабочую профессию в учебном центре «ОДК-Кузнецов»

Участники программы сначала проходят теоретическое обучение, а потом отправляются на практику / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» реализует программу подготовки кадров для работы на производстве. Благодаря ей жители региона, которые не имеют профильного образования и опыта работы, могут освоить одну из рабочих профессий.

Овладеть профессией токаря, фрезеровщика или шлифовщика могут кандидаты, имеющие базовое техническое образование. Все претенденты проходят тестирование на техническую грамотность. Только после этого с ними заключают ученический договор. Во время обучения соискателям выплачивают ежемесячную стипендию.

Первая в 2023 году группа учеников уже завершила теоретическое обучение и приступила к практическим занятиям на производственном участке. За каждым кандидатом закреплен опытный наставник. Практика должна завершиться в конце апреля. После этого соискателей ждет квалификационный экзамен. С тем, кто успешно пройдет его, заключат трудовой договор.

— Мы предлагаем успешно сдавшим экзамен кандидатам не только возможность трудоустройства, но и открываем обозримую перспективу роста. У нас действует система поощрения сотрудников за профессиональные успехи и достижения. Также мы адаптируем вновь принятых работников. Проводим командообразующие и спортивные мероприятия, — отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

В настоящее время в учебном центре предприятия проходят обучение более 90 человек. Кто-то осваивает профессию с нуля, кто-то — повышает квалификацию, другие — проходят профессиональную переподготовку.

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