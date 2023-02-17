В Самарской области бесследно исчезли два подростка в феврале 2023 года

Пропавших ищут полицейские Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полиция начала розыск двух подростков, которые пропали в Сергиевском районе. 15-летняя Виктория Г. и 13-летняя Вероника П. бесследно исчезли 15 февраля 2023 года. Они вышли из здания на улице Ленина в Сергиевске в 13:00. С того момента об их местонахождении ничего неизвестно.

– Для розыска несовершеннолетних были вызваны на службу и ориентированы на розыск все подразделения территориального органа внутренних дел. Ориентировку с фотографией разыскиваемых направили в отделы полиции губернии, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские общаются со знакомыми девушек, инспекторы ПДН работают с их семьями. Параллельно оперативники проверяют места, в которые могли отправиться подростки.

Жителей региона просят оказать содействие в поиске пропавших и сообщают их приметы. Виктории Г. на вид 14-15 лет, рост 140 см. У нее среднее телосложение и темно-русые волосы, стриженные под «каре». В момент исчезновения она была одета в черную куртку с серым капюшоном, черную шапку «с ушками», белую блузку, светло-серые кроссовки на высокой подошве. С собой был черный рюкзак и мешок под сменную обувь.

Имеются особые приметы: у девушки тату в виде надписей на левом предплечье, на левой руке шрамы. Кроме того, она не выговаривает букву «р».

Веронике П. на вид 13 лет, рост 170 см. Она худощавого телосложения, с голубыми глазами, темно-русыми волосами и стрижкой «каре». Была одета в бледно-розовую куртку с капюшоном, белую толстовку с капюшоном, красную рубашку, черные лосины и сапоги. С собой у нее был бледно-розовый рюкзак и зеленый мешок со сменной обувью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушек, просят обращаться по телефону дежурной части отдела полиции ОМВД России по Сергиевскому району: 8(84655)2-14-41, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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