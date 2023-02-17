В Самарской области 18-19 февраля 2023 года пройдут рейды ГИБДД

В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные с 18 по 19 февраля 2023 года в Самарской области пройдут традиционные рейды ГИБДД. Мероприятия будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

– Особое внимание будет уделено автомобилистам, севшим за руль в состоянии опьянения. Таким водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Отказ свидетельствования не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф, – напоминают в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что в рейдах задействуют максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе – руководящего.

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