Более 26 тысячам самарцев вскоре необходимо будет сделать поверку счетчиков ГВС

Сделать поверку счетчика можно в любой аккредитованной Росстандартом компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре у более чем 26 тысяч человек истекает срок поверки приборов учета горячей воды. В связи с этим жителям необходимо выполнить поверку счетчика и направить подтверждение об исправности его работы в ресурсоснабжающую компанию.

— Мы призываем граждан оперативно проверить данные о сроках поверки своего прибора учета и по необходимости обратиться в любую специализированную организацию, — подчеркнул директор самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Предупреждения о приближающемся истечения срока поверки размещены в квитанциях и в личном кабинете клиента. Тем, кто увидит их, необходимо сделать поверку счетчика в любой аккредитованной Росстандартом компании и направить копии документов или их фото в энергокомпанию (через форму «Обратная связь» на сайте).

Если клиент не подтвердит исправность работы счетчика, теплоэнергетикам придется перейти к новому способу начисления. Сначала исходя из среднемесячного потребления абонента, а позже — по нормативу.

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