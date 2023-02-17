В Самарской области пьяный шутник сообщил об «акте терроризма» в здании полиции

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хулиганская выходка обернулась для жителя Сергиевского района уголовным делом. Мужчина выпил, заскучал, и решил позвонить полицию. Оперативникам он сообщил о том, что здание полиции находится под угрозой. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Эта история произошла в мае прошлого года. 40-летний житель села Калиновка позвонил в дежурную часть и заявил о существующей угрозе зданию РОВД Сергиевского района. Оперативники немедленно отреагировали на сообщение.

– Полицейские с применением технических средств проверили помещения отдела полиции и прилегающую территорию. Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, не обнаружили, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Тогда же удалось установить личность шутника. После задержания он признался, что был пьян и решил похулиганить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Отмечается, что ранее он не был судим. Теперь ему грозит 8 лет заключения.

Уголовное дело уже передано в суд.

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