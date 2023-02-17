Гигантское сердце, 6000 шаров, живая музыка: самарец сделал самое романтичное предложение

Фото: скрин с видео ТК Гудок

Пожалуй Самым романтичным местом 14 февраля в Самаре, стал торговый комплекс «Гудок». Здесь на виду у сотни людей, Евгений Телегин сделал предложение своей невесте – Юлии Королевой. Молодой человек стал победителем конкурса, который проводил торговый комплекс. Искреннее признание в любви Евгения, покорило самарцев и они отдали ему больше всего голосов. ТК Гудок в День всех Влюбленных устроил грандиозное шоу не только для влюбленных, но и для всех гостей молла.

- Мы уже вместе 5 лет. Когда пришли в торговый комплекс, увидели объявление о конкурсе, решили поучаствовать в нем. И нам повезло, мы выиграли. Хотелось бы отдельно поблагодарить торговый центр «Гудок» за такое грандиозное мероприятие, - рассказали Евгений и Юлия.

В этот день никто не ушел без хорошего настроения. Для посетителей звучала живая музыка, проводились романтичные конкурсы. Гости с удовольствием участвовали в них, а влюбленные пары танцевали медленные танцы.

Кульминацией праздника стал фейерверк из 6000 воздушных сердец, которые накрыли всех гостей праздника, чем вызвали восторг и аплодисменты.

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