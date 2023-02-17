Самарская область приступила к тренировке по территориальной обороне в феврале 2023 года

В Самарской области действует базовый уровень готовности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области приступили к тренировке по территориальной обороне. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров во время совещания в правительстве региона в четверг, 16 февраля 2023 года.

— Согласно плану мероприятий по мобилизационной подготовке правительства Самарской области на 2023 год, приступаем к проведению тренировки по территориальной обороне. Особое внимание уделим вопросам обеспечения потребностей ВС РФ, других войск и воинских формирований, — отметил глава региона.

Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин ввел в четырех регионах военное положение, а в остальных — различные уровни готовности к реагированию. В Самарской области установили базовый уровень готовности. Он предусматривает повышенное внимание к обеспечению безопасности населения и защите объектов критически важной инфраструктуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал