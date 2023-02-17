Коронавирусом заболел еще 721 житель Самарской области 17 февраля 2023 года

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 48 ковид-пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на пятницу, 17 февраля 2023 года. Суточный прирост инфицированных составил 721 человек. Это на 40 больных меньше, чем накануне. Общее количество случаев заражения достигло 506 024, сообщает оперштаб.

Немного снизилось число госпитализаций. Если вчера на больничные койки попали 60 ковид-пациентов, то сегодня — 48. При этом все больше людей успешно справляются с КВИ. Закончили лечение еще 873 человека. За все время победить заразу смогли 492 285 жителей региона.

Есть и печальные новости. К сожалению, умер еще один больной, у которого был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 8 230 летальных случаев.

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