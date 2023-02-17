В Самарской области двое мужчин получили срок за вымогательство и попытку мошенничества

Приговор вынесли в Красноярском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноярский районный суд вынес приговор двум местным жителям 44 и 48 лет. Мужчин признали виновными в покушении на мошенничество и вымогательстве. Информацию сообщили в областной прокуратуре.

Выяснилось, что в 2013 году злоумышленники вымогали деньги с хозяев ритуального магазина. Они прикинулись конкурентами и сообщили, что хотят участвовать в аукционе на приобретение участка, на котором находился магазин. За 200 тысяч рублей мужчины якобы были готовы отказаться от участия. Пострадавший поверил и перевел им 20 тысяч рублей. Они требовали заплатить оставшиеся 180 тысяч рублей, но хозяин магазина обратился в полицию.

В 2018 году преступники продолжили свою деятельность. На этот раз они пытались забрать деньги у водителя грузовика, который приехал на несанкционированную свалку в селе Красный Яр. Они перекрыли ему путь на автомобиле «Тойота», достали похожий на пистолет предмет и под угрозами требовали отдать им 5 тысяч рублей за свал мусора.

Суд признал обоих виновными и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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