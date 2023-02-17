Владелец «Мега» и IKEA может продать всю недвижимость в России

Все магазины "Мега" пока продолжают работать в прежнем режиме Фото: Яндекс. Карты

Шведская компания Ingka Group намерена продать свои торговые площади в России. Как пишут федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники, речь идет о магазинах «Мега» и IKEA.

Общая площадь недвижимости, которая принадлежит шведской компании, составляет более 2 млн кв. м. Потенциальная стоимость активов — от 3 до 5 млрд долларов. Сообщается, что владелец магазинов уже проводит переговоры с потенциальными покупателями. Однако окончательное решение пока не принято, пишет ФАН. Между тем, в самой компании отказались комментировать данную информацию, подчеркнув, что ТРК «Мега» продолжают работать в прежнем режиме.

Напомним, в Самаре тоже есть «Мега». Она находится на 24 км Московского шоссе. Ранее в торговом комплексе работал и магазин IKEA. Он закрылся в июне 2022 года. В конце октября со здания сняли вывеску, что стало концом надежд самарцев на возобновление работы популярного магазина с товарами для дома.

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