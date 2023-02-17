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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:30

В Самаре сделают парковки для инвалидов около городской клинической поликлиники №15

Отсутствие таких парковочных мест нарушало законодательство
Ирина СИНЕГУБОВА
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Самары.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Самары.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары провела проверку и обнаружила нарушения у городской клинической поликлиники №15. Там не было мест для парковки инвалидов.

— На прилегающих к зданиям больницы территориях на ул. Стара Загора, 70 и 84А отсутствовали выделенные и обозначенные знаками места для парковки автотранспорта инвалидов, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Это нарушает законодательство в области социальной защиты инвалидов и по обеспечению безопасности дорожного движения. Прокурор обратился в Ленинский районный суд, который удовлетворил требования и обязал оборудовать места для парковки инвалидов. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Самары.

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