В Самаре сделают парковки для инвалидов около городской клинической поликлиники №15

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары провела проверку и обнаружила нарушения у городской клинической поликлиники №15. Там не было мест для парковки инвалидов.

— На прилегающих к зданиям больницы территориях на ул. Стара Загора, 70 и 84А отсутствовали выделенные и обозначенные знаками места для парковки автотранспорта инвалидов, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Это нарушает законодательство в области социальной защиты инвалидов и по обеспечению безопасности дорожного движения. Прокурор обратился в Ленинский районный суд, который удовлетворил требования и обязал оборудовать места для парковки инвалидов. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Самары.

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