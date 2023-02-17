Состоялась премьера фильма «Домовой» о самарском актере Олеге Белове

Фильм может посмотреть любой желающий, картина есть в свободном доступе в интернете.

15 февраля прошла онлайн-премьера документального фильма «Домовой». Это картина режиссера Антона Долганова об одном из ведущих театральных актеров Самары Олеге Белове. После инсульта у актера парализовало левую часть тела. Врачи тогда спасли Олега Белова от смерти, а после актер смог вернуться на сцену и к привычной жизни.

- Я так рад, что фильм вышел в открытый доступ и вы сможете посмотреть его. И не потому что я в главной роли, а потому что он получился очень социальный и если хотя бы одному человеку поможет мой пример, я буду счастлив, – сказал Олег Белов на премьере.

По словам режиссера картины Антона Долганова, он и его команда постарались не только рассказать историю известного актера, но и передать настроение и атмосферу каждого этапа жизни Олега Белова.

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