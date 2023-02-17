В Самаре женщина «прописала» в своем доме более 800 мигрантов

Дом, в котором иностранцы получили прописку, не был рассчитан на такое количество жильцов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре добродушная женщина сделала временную регистрацию нескольким сотням мигрантов. За свои «услуги» она брала деньги. Ей удалось заработать свыше 200 тысяч рублей и уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, самарчанка прописывала иностранцев в частном доме. Регистрацию по месту пребывания получили более 800 человек – несмотря на то, что дом явно не был рассчитан на такое количество жильцов. За прописку женщина получила более 242 тысяч рублей.

Выяснилось, что ранее жительница Самары уже была судима за аналогичные преступления. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Расследование продолжается.

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