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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:32

Два миграционных пункта Ленинского и Железнодорожного районов открылись в Самаре

Прием граждан в обновленных помещениях уже начался
Ирина СИНЕГУБОВА
Для ожидания предусмотрели достаточное количество посадочных мест.

Для ожидания предусмотрели достаточное количество посадочных мест.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре торжественно открыли здание, в котором разместились подразделения по вопросам миграции Ленинского и Железнодорожного районов Самары. Они находятся на улице Никитинской, 73а.

— Сотрудники уже начали вести прием граждан. В обновленных помещениях созданы комфортные условия для работы и обслуживания посетителей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Внутри здания сделали холл ожидания, окна выдачи документов, оборудовали серверную и санитарно-гигиеническое помещение. Для ожидания предусмотрели достаточное количество посадочных мест. В коридорах размещены стенды с информацией о порядке и условиях получения госуслуг.

Напомним, миграционные пункты оказывает более шести видов госуслуг. Например, оформление и выдачу паспорта гражданина РФ. За 2022 год было оказано более 30 тысяч государственных услуг по линии миграции.

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