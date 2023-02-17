Новый резидент ТОР «Тольятти» наладит производство полимерной продукции

Трехстороннее соглашение было подписано в пятницу, 17 февраля. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В пятницу, 17 февраля 2023 года, министр экономразвития региона Дмитрий Богданов, резидент ТОР «Тольятти» и городская администрация подписали трехстороннее соглашение. Новый инвестор планирует наладить производство полимерной продукции, которая пользуется широким спросом на рынке. На предприятии будут использоваться передовые технологии, а местная полимерная продукция сможет стать достойной заменой зарубежным аналогам.

Вместе с одобренным проектом общее количество резидентов ТОР «Тольятти» увеличится до 65. Общий объем инвестиций превысит 41 млрд. рублей, а количество новых рабочих мест составит 11,4 тысячи.

– Каждому резиденту мы предоставляем готовые площадки, налоговые льготы, в том числе – обнуление ставок по налогам на имущество и землю. Они также получают дополнительные меры поддержки бизнеса. Для резидентов ТОР действуют упрощенные административные процедуры, а их проекты сопровождаются на каждом этапе реализации, – рассказал Дмитрий Богданов.

Отмечается, что компании, реализующие свои проекты в Тольятти, уже инвестировали 28,3 млрд. рублей и создали 8,5 тысяч рабочих мест.

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