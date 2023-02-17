Около 20 км экотропы от Рождествено до Гавриловой поляны расчистят в «Самарской Луке»

На популярной тропе укрепят оползневые участки и оборудуют места отдыха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В национальном парке «Самарская Лука» в 2023 году стартуют работы по созданию треккингового маршрута «Путь Реки». Авторы идеи — волонтеры. По их задумке, нитка трека протянется на 230 км по периметру территории заповедного полуострова. Она охватит все основные достопримечательности.

В нацпарке реализуют волонтерский проект "Путь Реки" / Фото: vk.com/npsamluka

— С мая 2023 года начнутся работы по расчистке и оборудованию фрагмента экотропы протяженностью 20 км. Это участок от села Рождествено до Гавриловой поляны, который хорошо знаком пешеходам и велосипедистам. Его сложно проходить, особенно после дождей, — сообщили в нацпарке.

В этом сезоне планируется расчистить тропу, укрепить оползневые участки и оборудовать места отдыха. Волонтеры подготовят команду для проведения активных работ, а «Самарская Лука» возьмет на себя транспортировку и хранение инструментов, установку аншлагов и обустройство мест отдыха.

Если дело пойдет хорошо, то, возможно, в 2023 году активисты займутся расширением знаменитой «Козьей тропы». Она находится между Крестовой поляной и горой Верблюд.

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