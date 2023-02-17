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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 11:56

В Тольятти 14-летний подросток попал под колеса автомобиля 16 февраля 2023 года

Мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Фото: ГИБДД Тольятти

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Фото: ГИБДД Тольятти

Днем в четверг, 16 февраля 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с участием юного пешехода. Подросток оказался под колесами автомобиля. Информацию сообщили в городском ГИБДД.

Происшествие случилось в 12:05 на улице Революционной, в районе дома №66. 14-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил 51-летний водитель. Отмечается, что пешеход пострадал – ему потребовалась помощь медицинских работников.

Напомним, это не единственное ДТП, которое произошло в Самарской области за последние сутки. В ночь на 17 февраля 2023 года на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика. Авария унесла жизнь одного человека.

А утром в пятницу стало известно еще об одном ДТП. В Сызранском районе столкнулись фура и микроавтобус, пострадал человек.

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