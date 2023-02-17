"Акрон" обыграл в контрольном матче команду из Армении

"Акрон" забил два гола "Шираку" со стандартов. Фото: ФК "Акрон"

17 февраля 2023 года тольяттинский "Акрон" провел в Турции контрольный матч с "Шираком" из Армении. Соперник из города Гюмри (ранее - Ленинакан) - один из самых титулованных армянских клубов - сейчас идет 8-м в национальном чемпионате.

После первого тайма счет был 2:0 в пользу "Акрона". Оба мяча были забиты со стандартов. Карим Гираев реализовал пенальти, а затем Антон Килин замкнул подачу с углового.

За 10 минут до конца игры соперники один мяч отыграли, и матч так и завершился победой тольяттинцев - 2:1.

В вечернем слоте 17 февраля "Акрон" встретится с "Сурхоном" из Термеза (Узбекистан). Начало встречи в 18 часов по самарскому времени.

Завершит сбор тольяттинская команда 21 февраля матчами с "Динамо-2" и "Сочи".