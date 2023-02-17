Суд отказал во взыскании с самарских властей 186,5 миллионов рублей за убой свиней

На территории предприятия ввели карантин и умертвили более 33 тысяч свиней.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд отказался удовлетворить требования компании «Северный ключ» о взыскании 186,5 миллионов рублей за убой свиней с департамента ветеринарии Самарской области. Соответствующее решение вынес арбитражный суд.
Все дело в том, что организация понесла большие убытки в конце 2020 года из-за африканской чумы свиней, которая распространилась на территории предприятия. Там ввели карантин и умертвили более 33 тысяч свиней. Причиненный ущерб достиг почти 146 миллионов рублей.
Получить деньги по страховке не получилось, агрокомпании посоветовали требовать денежные средства у тех, кто обязал уничтожить скот. Тогда «Северный ключ» подал иск против департамента ветеринарии Самарской области. Сначала суд встал на сторону организации. Однако в результате повторного рассмотрения иска в компенсации было отказано.
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