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НовостиОбщество17 февраля 2023 12:27

Суд отказал во взыскании с самарских властей 186,5 миллионов рублей за убой свиней

Департамент ветеринарии выиграл суд у компании «Северный ключ»
Ирина СИНЕГУБОВА
На территории предприятия ввели карантин и умертвили более 33 тысяч свиней.

На территории предприятия ввели карантин и умертвили более 33 тысяч свиней.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд отказался удовлетворить требования компании «Северный ключ» о взыскании 186,5 миллионов рублей за убой свиней с департамента ветеринарии Самарской области. Соответствующее решение вынес арбитражный суд.

Все дело в том, что организация понесла большие убытки в конце 2020 года из-за африканской чумы свиней, которая распространилась на территории предприятия. Там ввели карантин и умертвили более 33 тысяч свиней. Причиненный ущерб достиг почти 146 миллионов рублей.

Получить деньги по страховке не получилось, агрокомпании посоветовали требовать денежные средства у тех, кто обязал уничтожить скот. Тогда «Северный ключ» подал иск против департамента ветеринарии Самарской области. Сначала суд встал на сторону организации. Однако в результате повторного рассмотрения иска в компенсации было отказано.

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