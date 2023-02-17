Бюст Фрунзе взяли под охрану в Самаре

Бюст Михаила Фрунзе установили в Самаре в 1972 году Фото: Яндекс. Карты

В Самаре взяли под охрану еще один памятник истории и культуры. Речь идет о бюсте Михаила Фрунзе, который установлен перед предприятием «Кузнецов» на Заводском шоссе. Соответствующий приказ выпустило УГООКН Самарской области.

Предметом охраны объекта культурного наследия стали: площадка с ограждением, подъем из красных гранитных плит, постамент из трех вертикальных блоков, надпись «Михаил Фрунзе», фамилии и инициалы архитекторов и скульпторов, бюст из бронзы.

Напомним, Михаил Фрунзе — русский революционер, военачальник Красной армии во время Гражданской войны и советский государственный деятель. Скульптурная композиция в его честь появилась в Самаре в 1972 году. Его изобразили в гимнастерке и шинели, накинутой на правое плечо. Бюст на высоком постаменте установили на предзаводской площадке моторостроительного объединения «Завод имени Фрунзе». Сейчас предприятие называется «ОДК-Кузнецов».

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