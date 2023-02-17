Тольяттинский "Акрон" арендует игрока самарских "Крыльев Советов"

Никита Салтыков за "Крылья Советов" официальных матчей еще не проводил. Фото: ФК "Чертаново"

Тольяттинский "Акрон" намерен взять в аренду у самарских "Крыльев Советов" 18-летнего полузащитника Никиту Салтыкова. О такой возможности сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Салтыков принял участие в контрольном матче "Акрона" против "Ширака". На сайте тольяттинского клуба его фамилия в составе указана не была, но значился анонимный "игрок на просмотре".

Аренда, судя по всему, будет оформлена на срок до завершения нынешнего сезона, а право выкупа соглашением не предусмотрено. "Акрону" необходимо закрыть позицию "лимитчика" - регламент ФНЛ обязывает участников турнира иметь на поле игрока в возрасте до 21 года.

Никита Салтыков - воспитанник "Мастер-Сатурна" и "Чертаново" (там он в 16-летнем возрасте отметился участием в неприглядной истории) - принадлежит "Крыльям Советов", но официальных матчей за самарский клуб не проводил. 2022 год Салтыков провел в аренде в питерской "Звезде". В этой команде играл еще ряд футболистов, принадлежащих "Крыльям", тренирует ее Дмитрий Комбаров.

"Звезда", как и "Акрон" с "Крыльями Советов", пробилась в четвертьфинал Кубка России.