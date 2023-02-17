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НовостиОбщество17 февраля 2023 12:54

Холодную воду отключат на четырех улицах Самары 20 и 21 февраля

Это связано с ремонтно-профилактическими работами
Ирина СИНЕГУБОВА
Информация об отключении является предварительной.

Информация об отключении является предварительной.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за ремонтно-профилактических работ кратковременно отключат холодную воду на четырех улицах областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

В понедельник, 20 февраля, с 9:00 до 17:00 без водоснабжения может останутся жильцы дома № 133 по улице Красноармейской. Там предоставят бойлер с питьевой водой. В этот же день с 8:00 до 20:00 без воды останутся самарцы, проживающие на ул. Ново-Садовой, 317А и 321.

Во вторник, 21 февраля, с 9:30 до 11:00 могут отключить холодную воду на улице Спортивной, 25В и Никитинской пл., 5/28. Информация об отключении является предварительной. В течение недели список может быть скорректирован.

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