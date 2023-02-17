Жители Самарской области стали чаще заключать браки

В минувшем году в Самарской области было заключено более 21,7 тысячи браков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области стали чаще вступать в брак. За минувший 2022 год в регионе зарегистрировали 21 708 актов. Это на 10,8% больше, чем в 2021-м. Информация об этом прозвучала на совещании в облправительстве, где подводили итоги работы территориальных органов ЗАГС.

По данным властей, в Самарской области все больше растет популярность электронных сервисов ЗАГС. Если в 2021 году ими воспользовались 40% желающих вступить в брак, то в 2022-м — уже 60% от общего числа.

Кроме того, Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по количеству поданных заявлений о рождении в рамках суперсервиса «Рождение ребенка». Он работает в губернии с сентября 2022 года. В настоящее время органы ЗАГС зарегистрировали более 650 таких актов о рождении.

Напомним, ранее «КП-Самара» писала, сколько девочек и мальчиков родилось в регионе в 2022 году и какие необычные имена давали родители своим детям.

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