На конференции в Самаре обсудили возможности развития партнерства с Индией

Химическая промышленность - перспективное направление сотрудничества Самары с Индией. Фото: https://ru.freepik.com/author/aleksandarlittlewolf.

В Самаре прошла конференция «Индия: новые рынки и новые возможности. Актуальные тренды финансовых рынков». Представители крупного бизнеса Поволжья совместно с экспертами оценили перспективы и возможности развития бизнеса на индийском рынке.

Спикерами конференции стали топ-менеджеры учреждений, занимающихся развитием внешнеэкономических отношений и эксперты Сбера. Вместе с участниками они обсудили новые возможности для российских импортеров и экспортеров, финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнесменов, занимающихся торговлей с Индией, а также роль государства в данной сфере. В России действует 11 государственных программ поддержки экспорта, а портфель программ господдержки в 2022 году увеличился в два раза. Наиболее развитые отрасли импорта из Индии - химическая промышленность и фармацевтика, которые также активно развиваются в Поволжье.

Особое внимание на конференции уделили банковским решениями и сервисам, которые способствуют развитию торговых отношение между российским и индийским бизнесом. Среди них эксперты отметили аккредитивы, которые позволяют проводить безопасный безналичный расчет в национальных валютах.

- Выход на новый рынок дарит новые возможности, но для успешного развития в новых направлениях необходимо дополнительное финансирование и эффективное банковское сопровождение, - отметил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.